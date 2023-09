© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di non essere disposto a scendere a compromessi con l’omologo russo, Vladimir Putin. Durante un ricevimento a New York, Biden ha dichiarato di non volere “scendere a compromessi con dittatori come Putin: Donald Trump e i suoi possono piegarsi, ma io non lo farò”. (Was)