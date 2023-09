Italia-Usa: Meloni atterrata a New York, mercoledì intervento ad Assemblea Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata a New York, per una visita di due giorni in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La premier parteciperà al dibattito generale, e il suo intervento è attualmente previsto per mercoledì sera. In programma anche un intervento alla riunione del Consiglio di sicurezza Onu dedicata alla guerra in Ucraina, oltre ad un colloquio bilaterale con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. (Was)