Imprese: Musk, X "muove verso" modello ad abbonamento mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social media X (Twitter) "muove verso" un modello a pagamento tramite abbonamento mensile, sulla falsariga di Netflix, Disney, Amazon, Walmart e numerosi altri servizi e piattaforme online. Lo ha dichiarato il proprietario di X, Elon Musk, durante un colloquio con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in visita negli Stati Uniti: il social media "si sta muovendo verso un piccolo pagamento mensile per l'utilizzo del sistema X", ha detto Musk, sostenendo che il superamento del modello di utilizzo gratuito serva a sostenere le misure di contrasto ai "vasti eserciti di bot" attivi sulla piattaforma. L'imprenditore non ha fornito ulteriori dettagli, ad esempio in merito alle tempistiche o alle tariffe per gli utenti. Musk non ha neanche fornito un'indicazione dell'entità del problema rappresentato dai falsi profili di utenti, che ha periodicamente denunciato sin da prima di acquistare la piattaforma. il miliardario ha però sostenuto che X sia riuscita a recuperare in parte il terreno perduto dopo l'acquisizione dello scorso anno, sino a guadagnare 550 milioni di "utenti mensili". Dopo l'acquisizione da parte di Musk, X ha già introdotto un pagamento mensile per il servizio "X Premium" (precedentemente noto come "Twitter Blue"), che consente di certificare l'identità dei profili e garantisce l'accesso ad alcune funzioni aggiuntive, come la modifica dei messaggi già pubblicati. (Was)