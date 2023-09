Repubblica Centrafricana: presidente Toudera, Wagner resterà nel Paese per fornire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo paramilitare Wagner rimarrà nella Repubblica Centrafricana nell'ambito di accordi sottoscritti con la Russia per continuare a fornire sicurezza al Paese in un "momento difficile". Lo ha dichiarato il presidente del Paese africano, Faustin-Archange Touadera, nel corso di una intervista al quotidiano statunitense "Washington Post", riferendosi alla lotta della Repubblica Centrafricana contro i gruppi ribelli responsabili di attacchi contro personale militare e civili nelle aree rurali del Paese. "Abbiamo sempre contrattato con il governo russo", ha affermato Touadera, sminuendo così l'importanza della morte di Evgenij Prigozhin, fondatore del gruppo paramilitare. Il quotidiano statunitense sottolinea che parte della guardia del corpo del presidente era composta da effettivi della Wagner proprio mentre questi concedeva l'intervista. Touadera ha ammesso che la Wagner non è stata la prima entità cui il Paese si è rivolto per tentare di ristabilire il controllo del territorio, ma ha ringraziato la milizia russa, ricordando che quando ha assunto il potere, nel 2016, "circa il 90 per cento" del Paese era controllato da insorti. Il Paese necessitava di armi per difendersi, ma era alle prese con un embargo imposto dalle Nazioni Unite nel 2013: "Non avevamo i mezzi per equipaggiare le nostre forze", ha dichiarato il presidente, secondo cui proprio in questo frangente di estrema necessità i russi hanno "generosamente" accettato di aiutare il Paese, prima con l'invio di armi e poi, nel 2018, di "istruttori russi". Touadera ha precisato che Bangui non sarebbe contraria alla discussione di forme di assistenza alla sicurezza con gli Stati Uniti e altri Paesi: "Se gli Stati Uniti volessero inviarci aiuto, noi lo accetteremmo. Con questo non intendo dire che sostituiremmo la Russia", ha precisato il capo dello Stato. (segue) (Was)