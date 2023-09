Repubblica Centrafricana: presidente Toudera, Wagner resterà nel Paese per fornire sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo "funzionari centrafricani e occidentali" citati dalla "Washington Post", questo mese il viceministro della Difesa russo Yunus-bek Yevkurov e il maggiore generale Andrei Averjanov del servizio di intelligence militare russo (Gru) hanno visitato Bangui per informare Touadera e altri funzionari centrafricani che il gruppo Wagner continuerà a operare nella regione, ma passerà sotto il comando del ministero della Difesa russo. Fidele Gouandjika, uno dei consiglieri di Touadera, ha avvertito che i paramilitari della Wagner che non vorranno sottostare agli ordini del ministero della Difesa russo dovranno lasciare il Paese. "E' stata la Russia a mandarli e armarli, e sarà la Russia a decidere quando se ne andranno", ha dichiarato il funzionario. La "Washington Post" sottolinea che la Repubblica Centrafricana rappresenta storicamente il principale avamposto del gruppo Wagner in Africa. Yevkurov e Averjanov avrebbero fatto tappa però anche negli altri Paesi del Continente dove è attivo il gruppo paramilitare: tra questi Mali e Burkina Faso. Il messaggio trasmesso dai funzionari russi sarebbe chiaro: l'impero imprenditoriale e militare di Prigozhin è ora sotto il saldo controllo del governo russo. (segue) (Was)