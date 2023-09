Indonesia: iniziata a Batam la prima esercitazione marittima congiunta dell'Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unità delle forze armate dai Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno intrapreso oggi in Indonesia la prima esercitazione marittima congiunta dell'Asean, nel quadro dell'aumento delle tensioni con la Cina per il controllo del Mar Cinese Meridionale. L'Asean ha già intrapreso esercitazioni marittime congiunte con gli Stati Uniti e altri Paesi partner, ma quella di oggi è la prima organizzata autonomamente dal blocco di dieci Paesi del Sud-est asiatico. L'esercitazione, battezzata Asex 01-Natuna, proseguirà sino a sabato, e il programma prevede l'invio di navi militari da Batam alle acque nei pressi dell'atollo indonesiano di Natuna, oggetto di rivendicazioni territoriali da parte della Cina. Le Forze armate indonesiane hanno precisato che il programma dell'esercitazione non prevede attività di simulazione al combattimento, ma soltanto manovre, simulazioni di attività di ricerca e soccorso, assistenza umanitaria e risposta ai disastri naturali. (Fim)