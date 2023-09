Kazakhstan: Tokayev incontra Guterres a New York, "Astana pilastro del multilateralismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu) in corso a New York. Durante l'incontro, Guterres ha espresso soddisfazione per lo sviluppo del partenariato tra il Kazakhstan e le Nazioni Unite, che "proseguono la loro cooperazione per il rafforzamento della pace e della sicurezza, il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e la garanzia dei diritti umani. Per noi, il Kazakhstan è un partner privilegiato e un pilastro del multilateralismo, un promotore e difensore della pace a livello globale", ha affermato Guterres. Tokayev ha espresso forte apprezzamento per l'operato del segretario generale dell'Onu, e riaffermato il sostegno di Astana agli sforzi delle Nazioni Unite in favore della pace, della stabilità e della sicurezza globali. (Was)