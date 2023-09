Kazakhstan: Tokayev incontra vicepresidente Amazon, discussa trasformazione Paese in centro regionale It

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha incontrato la vicepresidente di Amazon Corporation, Susan Pointer, a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Lo riferisce l'ufficio della presidenza del Kazakhstan, secondo cui l'incontro è servito a discutere le opportunità offerte dalla cooperazione reciprocamente vantaggiosa nello sviluppo delle tecnologie cloud e nella costruzione di centri dati. Tokayev ha evidenziato i risultati conseguiti dal Kazakhstan sul fronte dell'amministrazione digitale, e ribadito la necessità per il Paese di dotarsi di soluzioni infrastrutturali digitali all'avanguardia. Pointer ha espresso l'interesse di Amazon a rafforzare la cooperazione con Astana per fare del Kazakhstan un centro regionale dell'It. Durante l'incontro, Tokayev ha assistito alla firma di un accordo tra il ministro dello Sviluppo digitale, Innovations and Aerospace Industry of Kazakhstan ("Nit" Jsc) e Amazon Web Services per l'acquisto della soluzione cloud Outpost e il lancio di un progetto pilota per la sua integrazione alla piattaforma QazTech. (Res)