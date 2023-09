Siria: 32esimo giorno di proteste a Suwayda, crescono i timori di interferenze esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove proteste sono state organizzate ieri dalla popolazione della regione di Jabal al Arab nella piazza centrale di Suwayda, capoluogo dell’omonimo governatorato della Siria meridionale, a maggioranza drusa. Lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che i manifestanti della regione chiedono da oltre un mese le dimissioni del presidente, Bashar al Assad, l’avvio di un processo di transizione politica verso la democrazia, secondo la risoluzione numero 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, un ordinamento politico più decentrato, la liberazione dei detenuti politici e la verità sulle persone scomparse. Manifestazioni analoghe sono state organizzate in diversi centri della regione, come la città di Al Qurayya e il villaggio di Al Majdal, nelle campagne di Suwayda. (segue) (Res)