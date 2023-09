Siria: 32esimo giorno di proteste a Suwayda, crescono i timori di interferenze esterne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sempre maggior preminenza delle rivendicazioni politiche rispetto a quelle economiche, peraltro, è divenuta più evidente dopo che lo scorso 13 settembre, a Suwayda, la vigilanza di un edificio che ospita una sede del partito Baath, cui appartiene Assad, ha sparato contro i manifestanti, ferendone tre. Intanto, sui social network si sono rincorse le voci circa tentativi di ingerenza nelle manifestazioni di Suwayda in primo luogo da parte degli Stati Uniti, che si sono pronunciati favorevoli alle dimissioni di Assad e all’avvio di un processo di transizione politica, mentre il senatore, French Hill, avrebbe preso contatti con Al Hijri; in secondo luogo da parte della Russia, che, di contro, vorrebbe arginare il movimento. L’ambasciatore della Federazione Russa in Israele, Anatoly Viktorov, avrebbe tenuto un incontro con un capo religioso druso, sheikh Muwaffaq Tarif, presso la residenza di quest’ultimo. Contestualmente, secondo il quotidiano siriano filo-governativo “Al Watan”, una “fonte diplomatica giordana” ha riferito che Amman ha istituito un’“unità di crisi” per seguire gli sviluppi delle proteste del governatorato limitrofo Suwayda, mantenendo contatti con le autorità di Damasco, con gli Stati Uniti, con l’Iraq. Il Regno hashemita, inoltre, starebbe seguendo la situazione anche dal punto di vista della sicurezza, sorvegliando i movimenti lungo i confini. (Res)