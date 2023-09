Usa: Trump diserterà dibattito candidati repubblicani per incontrare lavoratori automotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump diserterà anche il secondo dibattito trai candidati repubblicani alla Casa Bianca, in programma la prossima settimana. Lo riferisce il quotidiano "New York Times", che cita due consiglieri dell'ex presidente. Trump, in netto vantaggio nei sondaggi in vista delle primarie presidenziali repubblicane, si recherà a Detroit per incontrare i lavoratori dell'industria dell'auto, che la scorsa settimana hanno dato inizio a uno sciopero dopo il fallimento delle trattative salariali con Ford, Stellantis e General Motors. Trump sarà a Detroit il 27 settembre, proprio in concomitanza col secondo dibattito tra i candidati repubblicani alla Casa Bianca, in programma alla Biblioteca presidenziale Ronald Reagan di Simi Valley, in California. L'ex presidente non aveva presenziato nemmeno al primo dibattito, il mese scorso, concedendo invece in simultanea una intervista al giornalista Tucker Carlson, trasmessa in streaming su X (Twitter). (Was)