Auto: Toyota esibisce prototipo di nuovo sistema per la stampa accelerata di autoveicoli

- Toyota Motor ha esibito il prototipo di un nuovo "macchinario di gigacasting" in grado di produrre un terzo della scocca di un autoveicolo in soli tre minuti, uno sviluppo cruciale nell'ambito dei piani dell'azienda tesi a rendere economica la produzione di veicoli elettrici nei prossimi anni. Il funzionamento del macchinario, che si trova nello stabilimento di Toyota a Miyochi, è stato esibito a un gruppo di giornalisti: alluminio fuso è stato versato in uno stampo e raffreddato rapidamente da 700 a 250 gradi centigradi, solidificandosi in un singolo pezzo pressofuso: tale componente, realizzata in soli tre minuti, costituisce il terzo posteriore della scocca di un'auto, solitamente realizzato a partire da 86 componenti diversi tramite un processo in 33 passaggi che richiede diverse ore. Toyota punta a sfruttare la nuova metodologia per dimezzare i processo produttivi, e conseguire più agevolmente l'obiettivo di vendere 3,5 milioni di auto elettriche entro il 2030. (Git)