Canada-India: omicidio leader Sikh, Joly annuncia espulsione diplomatico di Nuova Delhi

- La ministra degli Esteri del Canada, Melanie Joly, ha annunciato l'espulsione di un alto funzionario diplomatico dell'India, poco dopo il resoconto al parlamento da parte del premier Justin Trudeau riguardo il sospetto coinvolgimento di Nuova Delhi nell'omicidio di un leader della comunità Sikh nella provincia della Columbia Britannica, lo scorso giugno. Secondo il ministero degli Esteri canadese, il diplomatico espulso è Pavan Kumar Rai, capo della Sezione di ricerca e analisi (Raw) della missione diplomatica indiana in Canada. "Le denunce secondo cui un rappresentante di un governo straniero potrebbe essere coinvolto nell'uccisione di un cittadino canadese qui, in Canada, sul suolo canadese, non è solo preoccupante, ma è anche del tutto inaccettabile. Se (l'accusa) si dimostrasse fondata, si tratterebbe di una grave violazione della nostra sovranità e delle regole basilari dei rapporti tra Stati", ha avvertito la ministra degli Esteri. "Abbiamo già chiarito che non tollereremo alcuna forma di interferenza estera", ha dichiarato Jolie, aggiungendo che la risposta di Ottawa all'incidente è guidata da "tre principi": "Anzitutto, intendiamo cercare la verità. In secondo luogo, proteggeremo i canadesi in ogni momento. E terzo, proteggeremo la sovranità canadese. Ho espresso questi principi alla mia controparte indiana, e gli ho anche detto che ci aspettiamo la piena collaborazione dell'India per arrivare a fondo della questione". (segue) (Was)