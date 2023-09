Brasile-Svizzera: Lula incontra presidente elvetico Berset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato l'omologo della Svizzera, Alain Berset, a margine dei lavori preparatori della 78ma Assemblea generale delle Nazioni unite, al via da domani. Lo riferisce la presidenza in una nota in cui si evidenzia che nell'incontro con il presidente della Confederazione elvetica - durato 40 minuti – i due hanno parlato di diversi temi, come l'accordo commerciale tra Mercosur ed Efta (zona di libero scambio per i Paesi europei che non fanno parte dell'Unione europea, formata da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che è in discussione in ambito diplomatico. I due capi di stato hanno inoltre discusso delle sfide e opportunità rappresentate dalla presidenza brasiliana del G20 (dicembre 2023-novembre 2024), e dell'interesse della Svizzera a partecipare alle discussioni del gruppo. (segue) (Brb)