Usa-Cina: Blinken incontra vicepresidente Han, focus su Ucraina, Corea del Nord e Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a New York il vicepresidente cinese, Han Zheng, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Le parti, riferisce una nota, hanno avuto un colloquio “sincero e costruttivo”, in linea con l’impegno dei due Paesi a mantenere aperti i canali di comunicazione bilaterali. Il segretario ha ribadito che gli Stati Uniti continueranno ad utilizzare gli strumenti diplomatici che hanno a disposizione per promuovere gli interessi di Washington sul piano internazionale. Le parti hanno anche discusso le aree in cui è possibile rafforzare la cooperazione bilaterale, oltre ad una serie di temi globali come la guerra in Ucraina e le azioni destabilizzanti della Corea del Nord sul piano regionale. Il capo della diplomazia statunitense, inoltre, ha sottolineato la necessità di mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan. (Was)