- Un ritorno all’accordo sul grano tra Russia e Ucraina al momento è impossibile. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa a New York. “Allo stato attuale, non sembra possibile raggiungere un accordo”, ha detto. (Was)