Usa: Biden su elezioni, capisco dubbi sulla mia età ma io so quello che va fatto

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato di essere “consapevole” dei dubbi espressi da alcune persone in merito alla sua età, nel quadro della campagna elettorale per le presidenziali del prossimo anno. Durante un ricevimento a New York, Biden ha detto che “molte persone si stanno concentrando sulla mia etá e lo capisco, ma io so quello che va fatto: lo sapevo durante la pandemia, lo sapevo quando l’Ucraina è stata attaccata, e lo so adesso che la nostra democrazia è sotto attacco”. (Was)