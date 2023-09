Usa-Cina: incontro Blinken-Han, concordati colloqui di alto livello nelle "prossime settimane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Cina organizzeranno colloqui bilaterali di alto livello "nelle prossime settimane". Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa, dopo l'incontro di ieri a New York tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il vicepresidente cinese, Han Zheng, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Dal punto di vista degli Stati Uniti, la diplomazia faccia a faccia è il modo migliore per far fronte alle aree di disaccordo, ed è anche il modo migliore per esplorare le aree di cooperazione reciproca", ha dichiarato Blinken dopo l'incontro con il vicepresidente cinese. "Il mondo si aspetta che gestiamo responsabilmente le nostre relazioni. Gli Stati Uniti sono impegnati a farlo", ha detto il segretario al suo interlocutore. (Was)