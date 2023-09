Repubblica Centrafricana: presidente Toudera, Wagner resterà nel Paese per fornire sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario occidentale anonimo consultato dal quotidiano Usa ha riferito che i 450 mercenari della Wagner che hanno lasciato Bangui dopo la rivolta di Prigozhin lo scorso giugno non sono tornati, né sono stati sostituiti. Per il resto, però, la presenza dei mercenari russi nel Paese sembra immutata, e lo stesso vale per le loro attività, incluse quelle economiche: dalla gestione di una vasta miniera d'oro, alle concessioni per la produzione di legname e la vendita di alcolici. Anche dopo la morte di Prigozhin, la presenza locale della Wagner sarebbe affidata al comando di due leader del gruppo paramilitare, Vitali Perfilev e Dimitri Sitji. La "Washington Post" e l'emittente televisiva "Cnn" forniscono un quadro delle attività economiche curate dalla Wagner nel Paese africano, a cominciare dagli alcolici a basso costo prodotti da First Industrial Co., azienda che secondo media locali è intestata a Sitji. La Wagner avrebbe creato nella Repubblica Centrafricana anche un "potente apparato di propaganda", che include l'emittente radiofonica Sango. Il gruppo sarebbe riuscito inoltre a collocare consiglieri in alcuni tra i nodi più influenti dell'apparato di governo. (Was)