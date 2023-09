Giappone: governatore Okinawa denuncia all'Onu le basi militari Usa, "minacciano la pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della prefettura giapponese di Okinawa, Denny Tamaki, ha portato direttamente alle Nazioni Unite l'annoso scontro con il governo nazionale giapponese legato alla massiccia presenza di forze statunitensi sul territorio della prefettura, sin dalla fine della Seconda guerra mondiale. "Sono qui oggi per chiedere al mondo di esaminare la situazione a Okinawa", ha detto Tamaki durante una sessione del Consiglio per i diritti umani dell'Onu a Ginevra, sostenendo che la concentrazione di basi militari Usa a Okinawa, legate tra l'altro a problemi di ordine pubblico e criminalità, costituisca "una minaccia per la pace". Tamaki, primo governatore di Okinawa a rivolgersi al Consiglio per i diritti umani da otto anni a questa parte, ha richiamato l'attenzione in particolare sui lavori di bonifica per il trasferimento a Henoko della base aerea statunitense di Futenma: "I lavori procedono nonostante i cittadini di Okinawa abbiamo espresso chiaramente la loro opposizione tramite un referendum democratico", ha detto Tamaki. Il governatore è tornato a ricordare che Okinawa, pur rappresentando lo 0,6 per cento della superficie totale del Giappone, ospita il 70 per cento delle forze militari statunitensi di stanza nel Paese. Dopo l'intervento di Tamaki, un rappresentante della missione giapponese ha difeso i lavori in corso a Henoko, ricordando il recente via libera definitivo della Corte suprema giapponese e la necessità di trasferire la base di Futenma, che si trova nel centro di un'area abitata. (segue) (Git)