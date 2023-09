Germania: ministro Difesa, ancora nessuna decisione su missili Taurus per Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il governo della Germania non ha ancora assunto una decisione sulla fornitura di missili da crociera Taurus all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Da tempo, l’ex repubblica sovietica chiede i Taurus alla Germania, ma l’esecutivo del cancelliere Olaf Scholz frena sulla loro consegna, preoccupato che possano essere utilizzati contro obiettivi in territorio russo. Al riguardo, Pistorius ha affermato: “È dovere dell’intero governo federale dovere dell’intero governo federale valutare attentamente ogni consegna di armi. Occorre chiarire una serie di aspetti politici, giuridici, militari e tecnici. Non è facile”. Il ministro della Difesa tedesco ha, quindi, evidenziato che il governo tedesco “non ha ancora deciso se inviare missili da crociera Taurus” all’Ucraina. In merito alla possibilità che queste armi vengano utilizzate per bombardare il territorio russo, Pistorius ha risposto: “Con gli ucraini regoliamo per contratto l’impiego di ogni sistema d’arma consegnato”. L’esponente del governo federale ha, infine, affermato che Berlino e Kiev stanno “chiarendo” se i Taurus eventualmente forniti al Paese aggredito dalla Russia dovranno essere operati da personale ucraino o tedesco, direttamente nell’ex repubblica sovietica o in via digitale dalla Germania. (Geb)