Brasile: ministero Finanze prevede inflazione al 4,85 per cento nel 2023 (2)

- In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. Il calo dell'inflazione sempre più prossimo alla fascia di tolleranza definita negli obiettivi della Bc ha spinto il Comitato di politica monetaria (Copom), a ridurre il tasso di interesse di riferimento (Selic) al 13,25. La decisione, assunta il 2 agosto, ha invertito dopo tre anni la politica restrittiva adottata per contenere i prezzi. (segue) (Brb)