Sahel: Borrell, discutere cambio approccio, così non possiamo aspettarci risultati diversi

- I ministri degli Esteri europei, riuniti nella riunione informale Affari esteri in corso alla sede della Nazioni Unite di New York nel corso dell'Assemblea Generale Onu, discuteranno di cambio di approccio politico e militare nella regione del Sahel. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo alla riunione di New York. "Un altro punto all'ordine del giorno, molto importante, è la situazione nel Sahel. Avremo una discussione strategica su ciò che sta accadendo in quella regione, soprattutto dopo il colpo di Stato in Niger, e decideremo quali linee seguire in futuro, in particolare per quanto riguarda le nostre attività militari, l'addestramento militare e il nostro sostegno al bilancio", ha dichiarato Borrell. "Quello di oggi è un incontro informale, non verrà presa alcuna decisione, ma credo che questo sia il punto di partenza di una profonda discussione strategica sulla situazione nel Sahel. Non possiamo continuare a fare le stesse cose e aspettarci di ottenere risultati diversi", ha aggiunto. (Beb)