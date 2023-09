Europee: Le Pen (Rn), obiettivo ottenere maggioranza, poi ciascuno sceglierà gruppo parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo a qualche mese dalle elezioni europee vedremo i risultati e proporremo la costituzione di un Gruppo, spero il più grande possibile". Lo ha detto Marine Le Pen, leader del Rasseblement national in Francia, a "Cinque minuti" su Rai1. "Ognuno deciderà a quel punto se desidera partecipare o meno. L'unico tema importante è ottenere la maggioranza", ha chiarito. "Dobbiamo dire sì o no alla decisione se far vivere ancora i nostri popoli secondo le decisioni prese dalla sinistra. Ciascuno dovrà decidere in quale gruppo vuole stare", ha concluso. (Rin)