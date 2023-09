Ue: Borrell, prossimo Consiglio Affari esteri si terrà a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, conferma che il prossimo Consiglio Affari esteri europeo si terrà a Kiev. "Parleremo dei nostri futuri impegni di sicurezza nei confronti dell'Ucraina. A Toledo (al Consiglio informale Affari esteri) ne abbiamo già discusso e messo sul tavolo diverse proposte. I ministri continueranno a discuterne e a prepararsi all'incontro che avremo a Kiev nelle settimane a venire", ha detto Borrell nelle dichiarazioni alla stampa al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a New York, nella sede delle Nazioni Unite, in occasione dell'Assemblea Generale Onu. (Beb)