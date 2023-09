Migranti: Mulè (FI), solidarietà dovrebbe sovrintendere a rapporti tra Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Noi ci stiamo occupando di Lampedusa perché arrivano 40 barche di migranti al giorno e perché sbarcano 7.000 immigrati, ma il problema è molto più ampio e risiede nel miliardo e 400 milioni di persone che dall'Africa che premono verso di noi. Negli ultimi dieci anni non sono state messe a punto politiche migratorie degne di questo nome, basta pensare al fatto che lo scorso anno 19 paesi dell'Unione Europea hanno sottoscrissero un patto per dare vita al meccanismo europeo di solidarietà. Sapete quanti sono gli immigrati redistribuiti dall'Italia grazie a quell'accordo solidaristico, 1.159". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo a Metropolis, su Repubblica Tv. Il deputato FI ha sottolineato che: "La Germania ha accolto sul suo territorio solo 823 persone tra tutte quelle che sono arrivate nel nostro Paese. Un discorso più o meno analogo vale per la Francia, la quale ogni volta che c'è un'emergenza migranti in Italia reagisce militarizzando la frontiera di Ventimiglia per bloccare gli accessi. Sono questi i comportamenti che minano quel vincolo di solidarietà che dovrebbe sovrintendere ai rapporti tra le nazioni europee". (Rin)