Francia: Le Pen, sono la "candidata naturale" della destra per le presidenziali 2027

- La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, si è definita la "candidata naturale" della sua area politica alle prossime elezioni presidenziali del 2027. Intervenendo all'emittente televisiva "Tf1", Le Pen ha affermato che al momento non pensa a lasciare il posto a Jordan Bardella, presidente del suo partito: "A priori no, per il momento, fino a quando non decido altrimenti". Le Pen si è già candidata a tre elezioni presidenziali. (Frp)