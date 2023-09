Brasile: ministero Finanze prevede crescita Pil al 3,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile dovrebbe crescere del 3,2 per cento nel 2023. E' quanto stima il ministero delle Finanze nel bollettino MarcoFiscale diffuso oggi, 18 settembre. Il governo ha rivisto al rialzo la precedente proiezione pubblicata a luglio in cui prevedeva un'espansione dell'2,7 per cento. Il miglioramento delle stime è influenzato dal risultato del secondo trimestre del 2023 giudicato "sorprendente" dal dipartimento di Politica economica del ministero. Secondo i dati dell'istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), il prodotto interno lordo del Brasile è cresciuto del 3,4 per cento su anno e dello 0,9 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. (segue) (Brb)