Italia-Usa: Stefania Craxi a New York per Assemblea, incontri con maggiori cariche Onu

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- La presidente della commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi, è arrivata oggi a New York, dove si tratterrà fino a venerdì per partecipare alla settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato la senatrice in un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook. “Una agenda fitta di appuntamenti istituzionali, dove incontrerò le maggiori cariche delle Nazioni Unite e i miei omologhi provenienti da tutto il mondo”, ha scritto. (Was)