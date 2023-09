Georgia: Servizio sicurezza accusa ex viceministro Interno di complotto per conto di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Georgia hanno accusato un ex viceministro dell'Interno, Giorgi Lortkipanidze, di complottare dall’Ucraina per rovesciare il governo di Tbilisi. Il Servizio di sicurezza statale ha affermato di aver monitorato un gruppo guidato da Lortkipanidze, che "coinvolgerebbe un gruppo piuttosto ampio di combattenti georgiani in Ucraina e una parte della gioventù locale". Lortkipanidze avrebbe addirittura avuto un ruolo all'interno dell'intelligence ucraina. Il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, ha detto che Tbilisi sta “cercando di demonizzare l’Ucraina” per ragioni interne. "Lo Stato ucraino non ha interferito, non interferisce e non intende interferire negli affari interni della Georgia", ha scritto su Facebook.(Rum)