Brasile: ministero Finanze prevede inflazione al 4,85 per cento nel 2023 (3)

- La corsa dell'inflazione, infatti, costante sin dalla fine del 2020, aveva guadagnato ulteriore vigore nel 2021 e, successivamente, nel 2022 a seguito della guerra in Ucraina, chiudendo il 2021 al 10,06 per cento e il 2022 a 5,79 per cento. Per cercare di contenere la crescita dei prezzi Comitato di politica monetaria (Copom), ha progressivamente elevato il tasso Selic dal 2 per cento di agosto 2020 al 13,75 per cento mantenuto fino alla riunione del 22 giugno 2023. Nel Focus di oggi la Bc prevede che il 2023 si chiuderà con il tasso Selic all'11,75 per cento, prevedendo dunque ulteriori tagli. (segue) (Brb)