Brasile: ministero Finanze prevede inflazione al 4,85 per cento nel 2023 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello studio trimestrale pubblicato il 6 luglio i ricercatori dell'Istituto di ricerca economia applicata (Ipea) prevedono che il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 5,1 per cento. Nella relazione trimestrale sull'inflazione presentata il 29 giugno, la Banca centrale (Bc), prevede che il Brasile chiuda il 2023 con l'inflazione al 5,1 per cento. Si tratta di una revisione al ribasso rispetto alla proiezione di inflazione al 5,8 per cento presentata nell'edizione del rapporto pubblicata a marzo. Nelle proiezioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) il Brasile chiuderà il 2023 con un'inflazione al 5,4 per cento. (Brb)