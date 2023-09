Digitale: Butti, Fascicolo sanitario elettronico per consultare propria storia in modo sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un supporto logistico e infrastrutturale efficiente, "stiamo" mettendo in sicurezza i dati sanitari "ad esempio, con il Fascicolo sanitario elettronico: lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la propria storia sanitaria, condividendola in modo sicuro con i professionisti del Sistema sanitario che lo prendono in cura". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale, Alessio Butti, nel suo intervento all'evento "State of privacy edizione 2023", organizzato dal Garante privacy. "Tutto ciò deve esser fatto in un contesto di protezione certa da interessi economici che potrebbero minare anche la sovranità nazionale del Paese", ha aggiunto. (Rin)