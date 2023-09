Serbia-Kosovo: Lajcak, "a pieno ritmo" preparativi per riunione alto livello del 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, ha riferito su Facebook che i preparativi per l'incontro ad alto livello del 14 settembre a Bruxelles tra Belgrado e Pristina procedono "a pieno ritmo" e che si sta lavorando per raggiungere "risultati positivi". Riassumendo l’ultima settimana, Lajcak ha spiegato che è stata occupata dal “lavoro preparatorio” della prossima tappa di dialogo. (Seb)