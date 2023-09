Serbia: Vucic, al vertice di Brdo-Brioni non ci sono state grandi discussioni e scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che al vertice Brdo-Brioni di oggi a Skopje "non ci sono state grandi discussioni e scontri", e che Belgrado e Pristina "hanno lasciato i loro problemi per l'incontro di Bruxelles". "La maggior parte dei discorsi riguardava il rapporto della regione dei Balcani occidentali con l'Unione europea e cosa potremmo aspettarci", ha affermato il capo dello Stato serbo sul summit. "Sul futuro europeo alcuni hanno un po' più entusiasmo, altri un po' meno. In ogni caso, oggi c'è stata una discussione molto giusta e costruttiva", ha aggiunto Vucic. "L'incontro a Bruxelles sarà difficile, non ci aspettiamo niente di buono", ha quindi sostenuto Vucic a riguardo dell'incontro ad alto livello tra Pristina e Belgrado previsto per giovedì 14 settembre a Bruxelles. Il presidente della Serbia ha infine affermato che la parte dell'opposizione che ha presentato oggi una richiesta di indire elezioni straordinarie nel Paese riceverà una risposta "scritta e orale entro la fine del mese". (Seb)