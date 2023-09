Ungheria-Serbia: Vucic a colloquio con Orban, focus su Kosovo e progetti di partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato a Budapest il primo ministro ungherese Viktor Orban, con il quale ha discusso dell'incontro ad alto livello nell'ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina a Bruxelles conclusosi nel pomeriggio, dell'evoluzione della situazione in Kosovo e dei progetti di partenariato. "Con un sincero e affidabile amico della Serbia Viktor Orban in una delle terrazze più belle di Budapest, sugli argomenti attuali, l'incontro a Bruxelles, l'evoluzione della situazione in Kosovo, ma anche su ambiziosi, esigenti e audaci piani e progetti di partenariato, con i quali allargheremo i confini della visione comune del progresso economico, della cooperazione e del collegamento dei nostri due Paesi", ha scritto Vucic su Instagram a proposito dell'incontro, avvenuto ieri sera. A margine del Summit demografico di Budapest, Vucic ha incontrato anche l'omologo bulgaro Rumen Radev e l'omologa ungherese Katalin Novak. (Vap)