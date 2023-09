Serbia-Kosovo: Lajcak, Ue sperava in risultato "migliore" da incontro a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sperava in un risultato "migliore" nell'ultimo incontro ad alto livello avvenuto a Bruxelles tra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, riassumendo la settimana lavorativa appena passata con un post su Facebook. Lajcak nel messaggio ha annunciato "colloqui strategici con i partner europei e statunitensi sui prossimi passi in merito alla situazione di tensione nel nord del Kosovo", e ha ricordato che dopo l'incontro ad alto livello di giovedì scorso si è rivolto agli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue a Bruxelles, esprimendo "gratitudine" per il loro interesse nel dialogo e per il "forte sostegno". Lajcak ha quindi aggiunto di aver incontrato anche il direttore degli Affari politici e delle relazioni esterne del Consiglio d'Europa, Miroslav Papa, il quale è stato a sua volta informato sul dialogo. "Apprezzo l'interessante discussione sugli sviluppi in corso nel Consiglio d'Europa e la conferma della nostra continua cooperazione nella promozione degli standard europei nei Balcani occidentali", ha concluso Lajcak. (Seb)