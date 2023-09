Europee: Salvini, in 2024 prima occasione di governare senza socialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni del 2024 sono "la prima occasione da che esiste l'Europa di fare un governo senza i socialisti, ma non per ideologia", visto che "adesso stanno coi banchieri e contro i lavoratori, con gli scafisti e contro i poliziotti che vorrebbero difendere i confini". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a "Cinque minuti" su Rai1. "Quindi unire tutti i centrodestra in Europa è l'unica speranza per rifondare l'Europa sul lavoro, sulla felicità e sulle famiglie", ha concluso. (Rin)