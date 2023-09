Brasile: ministero Finanze prevede crescita Pil al 3,2 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese nel rapporto settimanale "Focus" diffuso oggi dalla Banca centrale (Bc), il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'economia pari al 2,89 per cento del prodotto interno lordo (pil). Per il Fondo monetario internazionale (Fmi) dopo il +2,9 per cento registrato nel 2022, l'economia del Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita pari al 2,1 per cento del prodotto interno lordo (pil). Nonostante il rallentamento della crescita previsto per la seconda parte dell'anno, influenza in positivo per l'economia il piano di riforme presentato o già approvato dal governo di Luiz Inacio Lula da Silva, in grado di garantire stabilità dei conti e la 'normalizzazione' dell'economia dopo la fase post-pandemia di nuovo coronavirus. (segue) (Brb)