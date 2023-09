Canada: Trudeau, indagini su coinvolgimento di agenti indiani nell’omicidio di un leader Sikh a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità canadesi stanno indagando su alcune “segnalazioni credibili” in merito al presunto coinvolgimento di agenti legati al governo indiano nell’uccisione di un leader della comunità Sikh nella provincia della Columbia Britannica, lo scorso giugno. Hardeep Singh Nijjar, cittadino canadese e presidente di un tempio Sikh nella provincia canadese, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da due uomini con il volto coperto mentre si trovava nella sua autovettura, nel parcheggio del tempio Guru Nanak Sikh Gurdwara a Surrey. L’uomo era un acceso sostenitore della costituzione di uno Stato Sikh nella regione indiana del Punjab. Durante un discorso in Parlamento, Trudeau non ha fornito dettagli in merito alla pista che stanno seguendo le autorità, affermando però di aver segnalato “senza mezzi termini la forte preoccupazione” di Ottawa in merito alla questione, parlando con il premier indiano, Narendra Modi, al summit dei leader del G20. “Qualsiasi coinvolgimento straniero nell’uccisione di un cittadino canadese è una violazione inaccettabile della nostra sovranità”, ha detto Trudeau. (Was)