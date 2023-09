Polonia: polemica su documento militare segreto rivelato in uno spot di PiS

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito polacco Diritto e giustizia (PiS) ha svelato un presunto piano redatto nel 2011 dallo Stato maggiore dell'esercito nazionale, in base al quale il territorio della Polonia orientale sarebbe stato lasciato in balia di un eventuale invasore. Il documento segreto, rivelato tramite uno spot elettorale dall'attuale ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, è stato firmato il 30 giugno 2011 dall'allora capo di stato maggiore dell'esercito polacco, generale Mieczyslaw Cieniuch, e poi approvato l'11 luglio dall'allora capo del ministero della Difesa nazionale, Bogdan Klich. "Dai documenti emerge chiaramente che Lublino, Rzeszów e Lomzaa potrebbero essere la Bucha polacca", ha affermato Blaszczak, evidenziando come la linea di difesa verrebbe posta solo nella Polonia centrale. Alcuni ex funzionari militari polacchi, intervistati da "Wirtualna Polska", hanno rilevato l'inesattezza delle accuse del PiS, spiegando che le decisioni del 2011 erano condizionate da decisioni politiche, oltre alle limitate forze dell'esercito dell'epoca. (Vap)