Digitale: Butti, sbagliato mettere troppe regole, ma anche affidarsi al mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di protezione dei dati, "la tecnologia cambia molto velocemente, ma anche il mondo cambia costantemente" e "non si deve cadere nell’equivoco strumentale secondo cui chi vuol normare di fatto frena l’innovazione. È una contrapposizione, capziosa e strumentale". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con all'Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale, Alessio Butti, nel suo intervento all'evento "State of privacy edizione 2023", organizzato dal Garante privacy, cui hanno partecipato i rappresentanti dei principali stakeholder pubblici e privati con l’obiettivo di sviluppare un confronto aperto e costruttivo sul futuro della protezione dei dati e sui problemi posti già oggi dalle nuove tecnologie. "Certo è sbagliato mettere troppe regole (e l’Europa spesso rischia questo stato di ingabbiamento normativo), ma è altrettanto sbagliato pensare che tutto possa essere affidato ad un determinismo tecnologico o al mercato, che certamente non è né naturale, né autonomo. Se ciò avvenisse, il futuro dell’umanità rimarrebbe nelle sole mani di poche corporation, il cui peso economico e politico è spesso superiore a quello di Stati sovrani", ha osservato. (segue) (Rin)