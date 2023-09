© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia "rimane al fianco dell'Italia per lottare con fermezza contro l'immigrazione irregolare". Lo ha scritto su X (ex Twitter) il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin, che ha pubblicato una foto con l'omologo Matteo Piantedosi, incontrato oggi a Roma. "La soluzione non può essere che europea. Ci lavoriamo su richiesta del presidente Emmanuel Macron", ha aggiunto Darmanin. (Frp)