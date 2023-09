Brasile-Svizzera: Lula incontra presidente elvetico Berset (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berset ha affermato che il suo Paese ha accolto favorevolmente il cambiamento nella politica brasiliana sull'Ambiente e il ruolo del Brasile nella lotta al cambiamento climatico. A questo proposito, i due leader hanno sottolineato l'insolita ondata di caldo che ha colpito il Brasile questa settimana e hanno parlato degli eventi meteorologici estremi verificatisi recentemente nel Rio Grande do Sul e in Libia. Il presidente della Svizzera ha dichiarato di avere molta simpatia per il Brasile e ha detto che ha vissuto a Olinda diversi anni fa. Ha anche detto che è interessato a visitare il Paese nel prossimo futuro. (segue) (Brb)