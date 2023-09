Serbia: Vucic, i problemi con il Kosovo si accumulano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha sempre creduto che il dialogo fosse l'unica via per risolvere i problemi con il Kosovo, ma i problemi si accumulano. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic nel suo discorso alla nazione di oggi, ripreso dalla stampa di Belgrado. Vucic ha detto che da quando il primo ministro kosovaro è salito al potere in Kosovo, "ci sono stati 401 attacchi contro i serbi e 41 tentativi di provocare conflitti nel nord del Kosovo". Il presidente serbo ha anche annunciato che Pristina "intende continuare l'esproprio illegale delle proprietà nel nord del Kosovo", che "insieme al continuo blocco dell'ingresso delle merci serbe nel territorio del Kosovo, è una nuova possibile causa di una futura crisi", ha sottolineato. Il capo dello Stato serbo ha quindi avvertito che "le scorte in Kosovo cominciano a scarseggiare" e che chiederà ai rappresentanti della comunità internazionale di "consegnare i medicinali alle strutture sanitarie in Kosovo". "Cibo e altri beni di prima necessità cominciano a scarseggiare e la fine delle scorte si avvicina", ha sottolineato il presidente, dichiarando che "non esistono discussioni" sul fatto che i serbi del Kosovo lascino le loro case e le loro proprietà "a chi non sono mai appartenute". (Seb)