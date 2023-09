Kosovo: Kurti, Grecia “è vicina” al riconoscimento della nostra indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Pristina Albin Kurti ha dichiarato che la Grecia “è vicina” ad un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. In un'intervista all’emittente televisiva “Tvp”, Kurti ha inoltre osservato che “il Kosovo alla fine riuscirà a far sì che i cinque Stati Ue” che ancora non riconoscono il Kosovo lo facciano presto. Il premier ha infine osservato che il Kosovo “vuole contribuire” al progetto dell’Unione europea, "il più grande dalla fine della Seconda guerra mondiale".(Alt)