Balcani: oggi vertice processo Brdo-Brioni in Macedonia del Nord, presenti tutti i leader della regione

- Si terrà oggi in Macedonia del Nord, nella capitale Skopje, il dodicesimo vertice Brdo-Brioni. Come annunciato in precedenza dall'ufficio del presidente macedone Stevo Pendarovski, ospiti dell'incontro saranno i capi di Stato della Slovenia Natasa Pirc-Musar e della Croazia Zoran Milanovic, insieme a tutti gli altri leader della regione. I Paesi partecipanti al vertice Brdo-Brioni sono Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Slovenia, Serbia, Croazia e Montenegro, rappresentati a livello di capi di Stato. Il summit si è svolto per la prima volta nel 2013, su iniziativa dei presidenti di Slovenia e Croazia, per incoraggiare il dialogo politico tra i Paesi della regione balcanica. (Seb)