Speciale difesa: Albania, ministro Difesa Peleshi ringrazia generale Ristuccia per ruolo attivo in nord Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa albanese Niko Peleshi ha ricevuto il maggiore generale Angelo Michele Ristuccia, giunto alla conclusione del suo mandato in qualità di comandante della missione Kfor guidata dalla Nato, e lo ha ringraziato per il suo “ruolo attivo” nella gestione della situazione nel nord del Kosovo. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”. Peleshi ha inoltre espresso la sua gratitudine al generale italiano per il “sostegno incondizionato al contingente militare albanese in servizio nella missione” e gli ha augurato “buona fortuna” per i futuri incarichi. (Alt)