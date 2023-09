Serbia-Kosovo: Vucic, i colloqui a Bruxelles si sono conclusi "senza successo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro ad alto livello nell'ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina che si è tenuto oggi a Bruxelles si è concluso "senza successo". Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic a Bruxelles, al termine del colloquio con il premier kosovaro Albin Kurti, mediato dall'Unione europea con la presenza dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, e del rappresentante speciale dell'Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak. "Noi come Serbia abbiamo accettato la proposta di compromesso dell'Ue, Kurti non ha voluto accettarla e così l'incontro è finito", ha detto Vucic, spiegando che la proposta riguarda l'Associazione dei comuni serbi (Zso). "Se esistesse un processo credibile sulla Zso e ci muovessimo verso la sua formazione, inizieremmo parallelamente a lavorare sui nostri obblighi", ha detto il capo dello Stato serbo, osservando che è "chiaro che Kurti sta evitando di formare l'Associazione dei comuni serbi". (Seb)