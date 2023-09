Kosovo: Borrell, necessaria istituzione Associazione di comuni serbi nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra Belgrado e Pristina siamo di nuovo in un ciclo di tensione ed è necessaria la creazione di un'associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa al termine dell'incontro di alto livello fra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. A maggio, in occasione dell'incontro a Ocrida, ha dichiarato Borrell, "è stata presentata la proposta per l'istituzione dell'Associazione delle comunità dei comuni a maggioranza serba in Kosovo e, più di quattro mesi dopo, non è successo nient'altro". Al contrario, ha spiegato l'Alto rappresentante Ue, "siamo di nuovo in un ciclo di tensioni e di escalation quotidiane. Siamo tornati dall'accordo alle escalation". L'istituzione della comunità è un vecchio obbligo per le parti, "ed è sempre stato un elemento chiave nel processo di normalizzazione. È quindi fondamentale che i negoziati sulla loro istituzione inizino senza ulteriori ritardi, nel contesto dell'attuazione dell'accordo", ha aggiunto. (Beb)